"The Big Easy" im Gasthof Auerhahn

Linz : Gasthaus Auerhahn |

Vor 20 Jahren, im Dezember 1997, entstanden im „Jedermanns“ die Aufnahmen zur ersten CD "Live In Town" der Linzer Band "The Big Easy". Anlass genug für die vier Veteranen einer pulsierenden Linzer Live-Musikszene in den 90ern, sich wieder einmal öffentlich blicken zu lassen. Gleich zu Jahresbeginn beglücken "The Big Easy" ihr treues Publikum mit einem Konzert im Kulturgasthaus Auerhahn – wie immer mit großer Spielfreude, ausgeprägtem Feeling, viel Drive und Groove. Los geht's um 17 Uhr.