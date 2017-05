The Toasters // Supervision // Stockkampf

The Toasters are one of the original American third-wave ska bands. Formed on the Lower East Side of NYC in 1981 the band is the longest running US SKA formation.Ska – Spaß – Vollgas! Die Jungs von Supervision spielen eine unverwechselbare Mischung aus Ska, Reggae, Punk und Rock die jeden das Tanzbein schwingen lässt.

Stockkampf ist deutschsprachiger Punk, mit einer gehörigen Doppelladung Saxophon und Trompete, der einem bei tanzbarer Mucke die stets kritischen Texte ins Hirn ballert.VVK im Cafe Strom erhältlich