Workshop-Reihe für innere Klarheit und dem Finden und Formulieren deiner persönlichen Ziele

Das Gestalten von Vision Boards ist eine Möglichkeit, um Inneres (vor allem Unbewusstes) nach Außen zu tragen, um zu sehen, was uns gerade beschäftigt, was uns antreibt oder auch blockiert und worauf der Fokus im Moment gerichtet ist.Detailinfo:Vision Boards geben uns also einerseits ganz persönliche Impulse, um Ordnung in das vermeintliche Chaos zu bringen, wodurch das Erkennen persönlicher Ziele erleichtert werden soll, andererseits dienen sie als Landkarte und Orientierungshilfe, auf die wir jederzeit einen Blick werfen können, wenn uns unser Verstand einmal wieder im ewigen Kreisverkehr destruktiven Gedankenkreisens verharren lässt.Wir bieten in diesem Workshop keine vorgefertigten Lösungen an. Im Gegenteil: Wir möchten die TeilnehmerInnen zu Kreativität motivieren und sie dabei unterstützen, innere Klarheit für ihr gegenwärtiges Sein zu finden, wodurch sich der innere Antrieb in Richtung der persönlichen Ziele (neu) entfachen kann.Was du davon hast:

Zeit für dichEntspannung und InspirationDir selbst ein Stück weit näher kommenEntdecken von unbewussten AnteilenKlarheit, Klarheit, KlarheitDein persönliches Vision Board für ZuhauseWann: am Mi 19.04.2017 von 17:30- 21:30 Ersatztermin: Fr 5.05.2017 von 17:30- 21:30Wo: in der Gemeinschaftspraxis MEHRvomLEBEN, Einsteinstraße 3, 4020 LinzTeilnahmegebühr: Euro 122,50Anmeldung: bis 14.04.2017Wir empfehlen die Teilnahme an beiden Workshops, da sie aufeinander abgestimmt sind und sich gut ergänzen.Bei einer Buchung von beiden Termine gibt es für dich einen gesonderten Motivationspreis von Euro 245,-.Dein ERSPARNIS: Euro 26,50,-Wir freuen uns auf dich und ein gemeinsames Schaffen und Wirken!Margret Lindner & Nina Sarcletti