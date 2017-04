Zauber der Operette zum Muttertag – Gewinnspiel!

25.04.2017, 00:00 Uhr

Junge Talente begeistern bei der Matinee am 14. Mai um 11 Uhr im Brucknerhaus.

Vor ausverkauftem Haus fand Ende Jänner 2017 an der Anton Bruckner Privatuniversität der zweite Oberösterreichische Operettenwettbewerb statt. Unter dem Ehrenvorsitz von Dagmar Koller wurden Julia Grüter (Sopran), Ilia Vierlinger (Sopran) und Xiauoke Hu (Tenor) mit den ersten drei Preisen bedacht. In die Fülle der Sonderpreise reihte sich Brucknerhaus-Intendant Hans Joachim Frey mit einem Sonderkonzert zum Muttertag am 14. Mai um 11 Uhr. Neben den drei Haupt-Preisträgern, allesamt Mitglieder des Opernstudios des Landestheaters und der Bruckneruniversität, präsentieren sich zwei weitere junge Talente: die Finalistin Olena Pruscha (Mezzosopran), die aktuell ein Engagement am Stadttheater Klagenfurt erhalten hat, sowie die Sopranistin Nicole Lubinger, die im oberösterreichischen Sommermusical 2017 „Hello Dolly“ in Bad Leonfelden die Rolle der Minnie Fay übernehmen wird. Begleitet und moderiert wird die Matinee von Thomas Kerbl.

