"Eltern müssen sich mit den Interessen ihrer Kinder beschäftigen"

Symptome der Internetsucht

Die Symptome sind, wie bei allen Suchterkrankungen, ähnlich und auch schon definiert. Zuallererst wäre da der Kontrollverlust: Wenn man nicht mehr aufhören kann, etwas zu konsumieren, so wie man sich das vorgenommen hat. „Ein Beispiel ist, wenn man sich vornimmt, ein Computerspiel nur zwei Stunden zu spielen und im Endeffekt nach zehn Stunden immer noch nicht aufhören kann“, erklärt der Primar. Weiters kommen Entzugserscheinungen hinzu: „Wenn man etwas eine längere Zeit nicht konsumiert, fühlt man sich schlecht. Bei Kindern sind das oft massive Schlafstörungen, da sie ,Angst’ haben, etwas zu verpassen.“ Es sei außerdem ganz wichtig, etwas zu unternehmen sobald man merkt, dass das Kind seine Pflichten und Freunde vernachlässigt. Wenn seine Schulleistungen fallen und Hausübungen nicht mehr gemacht werden sowie Interessen nicht mehr nachgegangen wird, sollten Internetzeiten ausgemacht werden. „Grundsätzlich gilt, dass Kinder ihr Verhalten oft nicht selber ausreichend regulieren können. Es muss von außen vorgegeben werden, welche Inhalte die Kinder aus dem Internet konsumieren und wie lange sie davor sitzen dürfen. Die Eltern müssen sich unbedingt mit den Interessen ihrer Kinder beschäftigen“, rät Yazdi. So ist es für Eltern von unter 14-Jährigen notwendig, sich auch damit auszukennen, wie man Seiten sperrt und wie man generell mit dem Internet umgeht.Eine völlige Abstinenz, wie bei anderen Suchtkrankheiten, kann es bei einer Internetsucht nicht geben, hier geht es eher um eine selektive Abstinenz. Das heißt, man spielt das Spiel nicht mehr, das für die Sucht mitverantwortlich war, bzw. einfach nicht zu viel zu surfen nach dem Motto: „Wie viel kann ich konsumieren, dass ich meinem Alltagsleben nicht schade.“ Es geht darum, sich zu konzentrieren, wieder ein normales Leben zu bekommen.Primar Kurosch Yazdi und Ben Springer haben zu dem Thema vor Kurzem ein Buch veröffentlicht unter dem Titel „Klick und Weg. Das Facebook-Aufhörbuch“. Was eine Art Fünf-Schritte-Plan für echte Freunde, echtes Lächeln und echte Likes ist.