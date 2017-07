Infoabend der PGA Akademie

Bei diesen Infoabenden stellen sich die LehrgangsleiterInnen persönlich vor und geben Ihnen einen tieferen Einblick in die Lehrgangsinhalte und -abläufe. Darüber hinaus können Sie Ihre individuellen Fragen stellen.

Am 21.09.2017 um 18 Uhr stellen wir Ihnen folgende Lehrgänge in der PGA Akademie vor:Tel: 05/ 77 20 – 110E-Mail: akademie@pga.atDie PGA Akademie bietet Ihnen mit kompetenten ReferentInnen und anerkannten PartnerInnen ein innovatives Angebot an Aus- und Weiterbildungen und Gesundheitskursen.Fabrikstraße 32, 4020 Linz, www.pga.at/bildungsprogramm