Morgendliche Kräuterwanderung entlang der Donau

Auch heute noch findet man Wild- und Heilkräuter rund ums Haus, am Gartenzaun, unter Hecken, auf Wiesen, im Wald und am Wegesrand. Sie sind als Helfer für uns da, wir brauchen uns nur ihnen zuzuwenden.

Gerade der Frühling lädt uns dazu ein, die Natur wieder zu entdecken! Es gibt so viele schmackhafte Wildkräuter die im Frühling nur darauf warten, von uns entdeckt zu werden! Besonders in der gesunden Küche sind diese Vitamin- und Mineralstofflieferanten von unschätzbarem Wert!

Während der Kräuterführung wirst Du verschiedene Wildpflanzen sowie Wildkräuter für Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden kennen lernen. Du erfährst viel über die Verwendungsmöglichkeiten von Hausmitteln in der grünen Hausapotheke, erhältst Wellness-Tipps und Rezepte zum Genießen.

Im Anschluss an die Wanderung werden wir bei einem gemütlichen Picknick eine Kräuterjause genießen!

Mitzubringen: Sitzunterlage, wetterfeste Kleidung – bei Regenwetter wird die Veranstaltung verschoben.



32€/Person

Anmeldung bitte unter Tel: 0699-11985784 oder office@lavendula.at

Die Wanderung ist kinderwagentauglich!