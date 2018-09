07.09.2018, 18:32 Uhr

Linz : Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern |zumKleingruppen-Treffen 2018 der Selbsthilfegruppe "Kopfweh" OÖ" SHIATSU bei Migräne und Spannungskopfschmerz“Mag.a Andrea BröderbauerMittwoch, 03. Oktober 2018, 19:00 UhrOrdensklinikum (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz), Seilerstätte 4, 4020 LinzBetroffene, Angehörige, am Thema Interessierte

In der TCM und im Shiatsu geht man davon aus, dass jedes körperliche oder seelische Symptom Folge eines Ungleichgewichts im Körper ist. Ziel von Shiatsu ist es, Faktoren, die den Körper eben aus diesem Gleichgewicht bringen, aufzuspüren, mittels Massage, Akupressur, Moxa, Schröpfen etc., Blockaden zu lösen oder eventuell fehlende Energie aufzubauen und so dem Körper zu helfen, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren und in Balance zu bringen, sodass er nach einiger Zeit fähig ist, das Gleichgewicht immer mehr wieder selbst herzustellen. Somit ist Shiatsu nicht nur bei akuten Schmerzen und Problemen hilfreich, sondern gerade auch bei chronischen Krankheiten und Schmerzzuständen die Therapieform schlechthin.

Mittwoch, 07.11.2018, 19:00 UhrBitte beachtet, dass weder mentale Techniken, Spaziergänge in der Natur noch das Besprechen von möglichen verwendbaren Kräutern oder Kochrezepten bei Kopfschmerzen eine ärztliche Diagnose oder Therapie ersetzen. Die Teilnahme ist - wie immer - kostenlos!Mittwoch, 05.12.2018 gemütliches Beisammensein (Erfahrungsaustausch)Ich freue mich auf alle Treffen und hoffe, viele Betroffene, Angehörige und Interessierte begrüßen zu dürfen! Ihr habt die Möglichkeit über Euren Umgang mit dem Kopfschmerz zu sprechen und andere Betroffene kennen zu lernen.Herzliche Grüßedas Team der SHG „KopfwehGruppenleiterin Kleingruppe Ida Gallwww.shgkopfweh.at