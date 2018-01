Wie funktioniert EMS-Training?

29.01.2018, 00:00 Uhr

Sport mithilfe von elektrischen Impulsen – das hört sich für manchen immer noch gewöhnungsbedürftig an. Dabei trainieren schon Zehntausende mit der elektrischen Muskelstimulation (EMS).

Effektives Training

Schon im Alltag werden unsere Muskeln ständig durch Bioelektronik stimuliert. Diesen Effekt macht sich EMS zunutze: Über Elektroden in den Bodystreet-Trainingsanzügen wird die Spannung über Reizstrom verstärkt. Das führt zu intensiveren Muskelkontraktionen als beim herkömmlichen Training.Auch in der Physiotherapie und der Medizin arbeitet man schon seit mehreren Jahrzehnten mit EMS-Training um Rückenschmerzen zu lindern, die Muskulatur zu stärken oder die Durchblutung zu fördern.Zahlreiche Studien zeigen die Effektivität des Trainings, bei dem selbst untrainierte Menschen mit wenig Zeitaufwand schnell sicht- und spürbare Ergebnisse erzielen.Bei Bodystreet trainiert man 20 Minuten pro Woche. Ein Personaltrainer ist 100% der Trainingszeit an der Seite des Trainierenden. So können eventuelle Fehler vermieden werden und der Trainingserfolg wird maximiert.

Standorte

