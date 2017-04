40. SonntagsFoyer - "On The Town"

Linz : Musiktheater Hauptfoyer |

Einführung zur konzertanten Aufführung des Musicals „On the Town“ von Leonard Bernstein. Mit Dennis Russell Davies (Musikalische Leitung), Matthias Davids (Szenische Einrichtung), Magdalena Hoisbauer (Dramaturgie) und Borys Sitarski (Klavier)

Dennis Russell Davies und Matthias Davids brachten am Landestheater Linz 2001 Bernsteins „West Side Story“ heraus. 16 Jahre danach finden Generalmusikdirektor Dennis Russell Davies im großen Finale seiner Ära und der Künstlerische Leiter fürs Musical wieder zusammen und präsentieren in Bernsteins 99. Geburtsjahr einen weiteren seiner Broadway-Klassiker: „On the Town“, diesmal konzertant.

Ein schöner Anlass, das letzte SonntagsFoyer der aktuellen Spielzeit der „Dirigenten und Komponisten-Legende Bernstein“ zu widmen und dabei die Musical-Rarität „On the Town“ kennen zu lernen. Lassen Sie sich von den drei Matrosen, die in New York an Land gehen, um in nur 24 Stunden die Stadt inklusive ihrer hübschen Mädchen zu erobern, inspirieren.