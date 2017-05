Buch "Die Cannabis-Lüge" in Linz präsentiert

15.05.2017, 09:55 Uhr

Kurosch Yazdi vom Neuromed Campus stellte sein Buch in einer Lesung im Thalia an der Landstraße vor.

„Stoppt den Cannabis-Kult“, lautet die Aufforderung des Psychiaters und Drogenexperten Kurosch Yazdi. „Der Hype rund um die Hanfpflanze schadet unserem Gesundheitswesen, macht unsere Jugend kaputt und pervertiert die Mechanismen des Pharmamarkts. Gerne wird auch verschwiegen, dass die Konzentration des berauschenden Wirkstoffs THC in der Pflanze heute viel höher ist als früher und dass cannabisbezogene Störungen vor allem bei Jugendlichen drastisch angestiegen sind.“ Anspruch von Yazdi ist es, mit seinem Buch einen kritischen Zugang zum derzeitigen Marihuana-Hype zu vermitteln. Ausgangspunkt für seine Überlegungen war die Frage „wie es dazu kommen konnte, dass Cannabis innerhalb weniger Jahre seinen Ruf um 180 Grad ändern konnte: von der Droge der Hippies zum genialen Allheilmittel für jede erdenkliche Krankheit“. Vergangene Woche präsentierte der Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtmedizin am Neuromed Campus sein Buch im Thalia an der Landstraße.