Buchpräsentation mit Hans-Joachim Frey im VKB-Kundenforum

21.09.2018, 09:48 Uhr

Zu einer interessanten Buchpräsentation lud die VKB-Bank am 18. September in das VKB-Kundenforum. Hans-Joachim Frey präsentierte sein Buch „Russland lieben lernen“ und ließ dabei tief in die russische Seele blicken.

Vorurteile abbauen

Nach der offiziellen Begrüßung durch VKB-Generaldirektor Christoph Wurm und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer stellte Autor Hans-Joachim Frey sein neues Buch "Russland lieben lernen" vor.Die persönliche Betrachtung aus dem Blickwinkel des studierten Sängers, Opernregisseurs und Kulturmanagers, der das Land vielfach besucht hat und heute in Österreich, Deutschland und Russland tätig ist soll dazu dienen Vorurteile abzubauen. In seinem Kultur-Reisebuch schreibt er über Intellektuelle, Künstler und Minister und zeigt eindrucksvoll wie eng verzahnt Russland wirtschaftlich, wissenschaftlich und kulturell mit Deutschland, Österreich und „unserem europäischen Haus“ ist – jenseits aller politischer Konstellation.Die jungen Künstler Elizaveta Ivanova (Klavier) Leonid Zhelezny (Violine) vom „Haus der Musik St. Petersburg“ begleiteten die Veranstaltung musikalisch.

Publikum aus Politik, Wirtschaft und Kultur



Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur, darunter Generalkonsul Sergej Maguta als Vertreter Russlands, Vizerektor der Anton Bruckner Privatuniversität Thomas Kerbl und Komponist und Musiker Peter Androsch ließen sich den Abend nicht entgehen.