„Daheim kauf ich ein“ - Tourstop von 21.- 23. Juli 2017 in Oberösterreich

20.07.2017, 01:37 Uhr

Im Rahmen des Schwerpunkts „Daheim kauf ich ein“ finden die Baumwolltaschen in Landjugend-Edition ihren Weg nach OÖ. Insgesamt 7.500 Einkaufssackerl gefüllt mit Infomaterialien und regionstypischen Produkten, werden am Wochenende von 21.-23. Juli 2017, gemeinsam mit Landjugendgruppen in vielen Orten Oberösterreichs an KonsumentInnen verteilt. Das Ziel der Landjugendlichen ist ganz klar: KonsumentInnen zu sensibilisieren in der Region zu kaufen und somit die heimische Wirtschaft zu stärken.

Alle Interessierten werden herzlich eingeladen, unsere Landjugendgruppen auf der „Daheim kauf ich ein“-Tour zu begleiten und sich mit einem der 7.500 Sackerl, ein Stück regionalen Genuss mit nach Hause zunehmen.So vielfältig die Regionen Oberösterreichs sind, so vielfältig sind auch die Produkte, die in den einzelnen Landjugendgruppen für die Einkaufstaschen ausgewählt werden. Die Palette reicht von selbst- gebackenen Marmeladen, Brot, Aufstrichen oder Honig bishin zu Äpfeln, Käsespezialitäten und typischen Köstlichkeiten aus dem jeweiligen Gebiet.#Dorfverstand #BewusstRegional #Daheimkaufichein