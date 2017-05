Die BezirksRundschau verlost Karten für "Gmunden Rockt 2017"

11.05.2017, 11:12 Uhr

Je 5x2 Karten gewinnen für Silbermond, Seiler & Speer, Sportfreunde Stiller und Milow!

Anfang Juni steht in Gmunden ein geniales Musikwochenende an. Von 1. bis 4. Juni findet am Stadtplatz Gmunden das Open Air "Gmunden Rockt" statt.Heuer, im Jahr 2017, sind wieder einmal besondere Stars dabei.Den Anfang machtamIm Anschluss an die Veröffentlichung ihres Erfolgsalbums „Leichtes Gepäck“ im Dezember 2015 begeisterten SILBERMOND 2016 Fans wie Presse gleichermaßen mit den gefeierten Live-Konzerten der LEICHTES GEPÄCK TOUR 2016. Da zeigte sich erneut: Die Live-Bühne ist der Ort, wo SILBERMOND ganz sie selbst sind, der Ort, an dem die Band ihre ganz spezielle Magie entfaltet.

Am darauffolgendenkönnen Siebewundern und deren österreichischem Schmäh lauschen.Das Duo Seiler und Speer besteht aus dem Komiker und Schauspieler Christopher Seiler und dem Filmemacher Bernhard Speer. Charakteristisch für ihre Songs sind lebensnahe Texte, die verschiedene Alltagssituationen karikieren. Begonnen hat die Zusammenarbeit beider Künstler im Jahr 2014. Die Debüt-Single "Ham Kummst" glänzte mit österreichischem Schmäh und der ein oder andere Hörer fand sich selbst darin wieder. Ihr erstes gemeinsames Album ("Ham Kummst", 2015) ist ein Mix aus bitterböser Romantik, Alltagskomik und Gassenhauern.Amtreten mit denaltbekannte und vorallem sehr erfolgreiche Gesichter mit ihrer Musik auf.Wo fängt man bloß an? Zwanzig Jahre sind es jetzt immerhin! Eine Ewigkeit fast in einer Zeit, in der viele Bands gefühlt noch nicht einmal mehr den letzten Ton ihrer ersten Single überleben… Die Sportfreunde Stiller gibt es immer noch. Im zwanzigsten Jahre ihres Bestehens, nun mit ihrem siebten Studioalbum. Ein Album, das Medizin ist. Süße Medizin.Und last but not least wirddieses tolle Open Air Wochenende ambeenden.MILOW, über den Künstler muss man wohl nicht viel sagen. Derzeit wird er auf jedem Radiosender auf und ab gespielt. Der sympatische Belgier macht den Abschluss vom Gmunden rockt Wochenende und wird dem Rathausplatz nochmal so richtig alles abverlangen.