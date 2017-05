Eishockeyverband feierte Saisonabschluss

12.05.2017, 13:40 Uhr

Nicht nur die Meister der höchsten oberösterreichischen Liga, sondern auch langjährige Ehrenamtliche des Eishockeysports wurden ausgezeichnet.

LINZ (jog). Der Oberösterreichische Eishockeyverband lud am 28. April zur großen Saisonabschlussgala ins Casino Linz. Nicht nur die Linzer Oldies, als Meister der 1.OÖ. LIWEST EHL wurde geehrt, sondern auch zahlreiche Ehrenamtliche, die sich rund um den Sport besonders verdient gemacht haben. So wurde etwa Peter-Alexander Sommer ausgezeichnet, der seit 30 Jahren für seinen Eishockeyverein, den Traunsee Sharks in Gmunden in verschiedensten Funktionen tätig ist. Der Einladung von Präsident Christian Ladberg folgten dabei nicht nur Black Wings-Kapitän Philipp Lukas, sondern auch Liwest-Geschäftsführer Günther Singer oder Sportstadträtin Karin Hörzing.