Gazmend Freitag trifft auf Jonathan Meese!

07.09.2018, 22:28 Uhr

Der Maler Gazmend Freitag begegnete „am Freitag“ (7. September 2018) zufällig beim Spazierengehen dem Kultkünstler Jonathan Meese und seiner Mutter Brigitte.Meese war im Rahmen der Ars Electronica nach Linz gekommen, die sich in der Post City Linz dem Thema „Error – the Art of Imperfection“ widmet. Er ist mit „Brigitte und Jonathan Meese: Mutter und Sohn = Realität trifft Kunst" vertreten: Virtuelle Realität, die nicht nur das Spiel mit der Wahrnehmung auf die Spitze treibt, sondern auch die herzerwärmende Beziehung zwischen dem Kultkünstler und seiner Mutter einmal mehr dem erstaunten Publikum vorführt.

Für Gazmend Freitag bot sich die besondere Gelegenheit für eine spontane Fotoshooting-Performance mit der Mutter und ihrem berühmten Sohn, an der alle sichtlich Spaß hatten.Text: Ursula PfeifferPhoto: Gazmend Freitag