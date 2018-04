Honorarprofessur für Dennis Russell Davies

26.04.2018, 16:44 Uhr

Höhepunkt im zeitgenössischen Kulturschaffen

Intensive Zusammenarbeit

„Mit Dennis Russell Davies und Gunter Waldek stehen zwei verdiente Persönlichkeiten im Mittelpunkt dieses Abends, die einen wesentlichen Beitrag zum künstlerischen Leben unseres Landes leisten. Die Uraufführung von Gunter Waldeks Erster Symphonie durch das Symphonieorchester der Bruckneruniversität unter der Leitung von Dennis Russell Davies ist ein besonderer Höhepunkt im zeitgenössischen oberösterreichischen Kulturschaffen. Darüber hinaus ist es mir eine große Freude, Dennis Russell Davies als Anerkennung für seine langjährige intensive Zusammenarbeit mit der Bruckneruniversität eine Honorarprofessur zu verleihen. Ein besonderer Moment für das Kulturland Oberösterreich, in dem nicht nur die Pflege der Tradition sondern vor allem auch das innovative zeitgenössische Musikschaffen gefördert und gelebt wird“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer anlässlich der Verleihung.Rektorin Ursula Brandstätter bedankte sich in ihrer Ansprache bei Dennis Russell Davies für die zahlreichen gemeinsamen Projekte: „Die Honorarprofessur würdigt sein Engagement und künstlerisches Wirken für die Bruckneruniversität. Durch die Gründung einer Orchesterakademie setzte Dennis Russell Davies wesentliche Impulse für die Orchesterausbildung an unserer Universität. Auch im Bereich der Musikvermittlung nimmt er eine wichtige Rolle ein. Nicht zuletzt ist er ein großes Vorbild für unsere Studierenden und unser Selbstverständnis als Musik/innen“, so Ursula Brandstätter, die sich auf eine weitere intensive Zusammenarbeit freut.