Junge Migranten besuchten Landeshauptmann

12.05.2017, 12:37 Uhr

Thomas Stelzer lud START-Stipendiaten ein, seine Arbeit und das Landhaus näher kennenzulernen.

Der Landeshauptmann nahm sich kürzlich Zeit, mit den START-Stipendiaten über seine Arbeit als Landeshauptmann, über die wirtschaftliche Entwicklung und über die Zukunft des Landes Oberösterreich zu berichten. Er betonte auch, wie wichtig gut ausgebildete MigrantInnen für den Arbeitsmarkt in Oberösterreich sind, gratulierte den StipendiatInnen zu ihrem Ehrgeiz und ihren Fleiß und wünschte ihnen auf ihrem Weg zur Matura alles Gute. Die Jugendlichen werden von START dabei unterstützt, einen höheren Schulabschluss zu erreichen. Alle Teilnehmer zeichnen sich durch besonderes Engagement und Talent aus. Das Land OÖ unterstützt das Programm bereits seit 2013. Seither wurden bereits 39 Jugendliche mit Migrationshintergrund ein Stück auf ihrem Weg zur Matura begleitet. Wie wichtig die Unterstützung des Landeshauptmanns für START ist, betonte auch Stipendiatin Liza Darab, die Stelzer im Namen aller START-Stipendiaten Oberösterreichs ein kleines Geschenk überreichte und sich für den kontinuierlichen Support bedankte.

Im Anschluss an das persönliche Kennenlernen bekamen die Teilnehmer noch eine spannende Führung durchs Landhaus geboten. Beginnend bei den verschiedenfarbigen Räumen, die als Clublokale dienen, bis hin zum Kaiserin-Sissi-Zimmer, an wunderbaren, kostbaren und antiken Einrichtungsgegenständen vorbei bis ganz hinauf in den Turm erkundeten die Stipendiaten das Gebäude mit seiner vielseitigen Geschichte.