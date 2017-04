Junger Linzer arbeitet für Maite Kelly

30.04.2017, 13:22 Uhr

Sebastian Klanert (24 Jahre) , leitet aus Linz die offizielle Fanbetreuung von Maite Kelly, bekannt aus der Kelly Family. Wir haben mit ihm gesprochen über Maite, seine Arbeit und seinen Werdegang

Maite hat mich mit ihren Song "Warum hast du nicht nein gesagt" den sie für Roland Kaiser geschrieben hat, dermaßen begeistert - kurzerhand rief ich dann einfach das Management von ihr an- teilte ihm meinen Plan mit und schon war ich "engagiert".

Maite Kelly ist eines von 13 Kindern der bekannten Kelly Family, nach der Trennung startet Sie mit ihrem Schlageralbum "Sieben Leben für Dich" komplett durch.

Maite hat 14 Songs auf den Album "Sieben Leben für Dich" geschrieben, was ist ihr Favorit und warum?

In erster Linien, organisieren.Es gehört jeder Fankontakt genutzt, schließlich sind wir das Sprachrohr für Fans. Ich nehme mit Veranstalter Kontakt auf, damit wir tolle Aktionen starten können - da steckt schon viel Zeit dahinter.Sehr nahe, kann man nicht sagen, ich vertrete gerne Ihre Werte, kümmere mich um ihre Fans.Den meisten Kontakt habe ich jedoch mit dem Manager, wir tauschen uns aus - planen Ideen und vor allem sind wir füreinander da - das ist bei so einem Projekt sehr wichtig.Klar, wenn man bedenkt, die Seite gibt es seit 11.November und wir haben kein Budget für Werbeausgaben- so sieht man das Maite sehr gefragt ist. Das macht mich stolzIch werde oft gefragt, was ich davon halte- das freut mich natürlich sehr.ich gestaltete ja nicht nur ein teil ihrer Videospots sondern auch Ihr Titelbild und da ist natürlich mein Know-How gefragt.Es ist ein Full-time-Job, schließlich sind wir auf Facebook /Youtube sehr stark vertreten- vieles wickle ich zwischendurch über mein iphone ab.... es ist wichtig immer schnell zu agieren, am schnellsten die neuersten News zu haben und vor allem jegliche Fragen zu beantworten.Ich gehe einem 40 Stunden Job nach, habe einen Hund, einen Lebensgefährten, Freunde und der Rest gilt derzeit Maite - ich arbeite nicht an dem Projekt alleine, sondern habe drei wunderbare Mädels die mich unterstützen. Im Endeffekt treffe ich die Entscheidungen - aber es macht wahnsinnigen Spaß.Das ist gar nicht so leicht , einer meiner absoluten Ohrwürmer ist auf alle Fälle "Jetzt oder Nie"- für mich ein Sommerhit!Mein größter Plan ist es, Maite demnächst für diesen riesen Erfolg zu gratulieren, den Fanclub noch mehr auszubauen und am 11.November wird es für viele eine große Überraschung geben- dann feiern wir ein Jahr!