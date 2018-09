23.09.2018, 23:39 Uhr

Linz : Schlossmuseum |

Infos Rund ums Thema Katzen beim Krone Katzentag in Linz





Wußten sie, dass in Österreich an die 2,7 Millionen Katzen leben und die Stubentiger zu den beliebtesten Haustieren zählen diese und noch viele Infos mehr, bekamen die Besucher im Linzer Schlossmuseum beim Krone Katzentag.Zahlreiche Rassekatzen, wurden zudem von einigen Züchtern am Event präsentiert.Diverse Vorträge, lustige Katzenvideos, sowie eine Führung rundeten das Programm ab.Im Untergeschoss konnten noch viele andere Tiere, wie etwa ein großes Fischaquarium bestaunt werden.Infos: http://www.landesmuseum.at/de/was-ist-los.html Alle Fotos von Nicole Kawan