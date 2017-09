Kunstauktion brachte 48.000 Euro für guten Zweck

25.09.2017, 14:05 Uhr

Der Rotary Club Linz-Süd verwandelte das Raiffeisen Forum für einen Abend in ein Auktionshaus.



Neue Perspektiven für Frauen

Zum vierten Mal fand das Charity-Event des Rotary Clubs heuer statt. Kunstinteressierte und Förderer hatten dabei vergangene Woche die Möglichkeit, Werke von zeitgenössischen österreichischen Künstlern zu ersteigern. Renommierte Künstler stellten dazu ihre Werke zur Verfügung. Der Abend war auch heuer ein voller Erfolg, insgesamt konnten 48.000 Euro Spendengelder eingesammelt werden.Der Reinerlös kommt den Sozialprojekten des Clubs zugute, allen voran dem Projekt „Perspektive: Arbeit“. Die Initiative unterstützt von Gewalt betroffene Frauen ab 15 Jahren in besonders schwierigen Arbeitsverhältnissen und hilft beim Einstieg oder einer Reintegration in die Arbeitswelt. Es wird an Themen wie Arbeitssuche, Berufsorientierung, Bewerbungsstrategien, Aus- und Weiterbildungen, Existenzsicherung durch Arbeit und Kinderbetreuung gearbeitet. Bei Bedarf werden Projektteilnehmerinnen zu Terminen bei Behörden und Beratungseinrichtungen begleitet. Nach erfolgreichem Arbeitsantritt werden die Klientinnen noch bis zu zwölf Monate lang betreut. 

Hilfe zur Selbsthilfe

Gastgeber Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ hieß mehr als 300 Gäste im Forum willkommen: „Es freut mich, einer so wichtigen und wirkungsvollen Initiative einen angemessenen Rahmen zu bieten. Das Engagement aller Clubmitglieder hat Vorbildcharakter. Mit dem Projekt Perspektive: Arbeit wird Hilfe zur Selbsthilfe geboten, das ist aus meiner Sicht besonders wertvoll. Denn wirtschaftliche Unabhängigkeit ist ein erster wichtiger Schritt.“Rotary-Präsident Karl Mistlberger bedankte sich bei allen Gästen, den teilnehmenden Künstlern und "natürlich allen, die durch den Kauf eines Kunstwerkes das Leben anderer bereichern": "Österreich hat einen der höchsten Lebensstandards, dennoch gibt es Fälle, bei denen persönliche Unterstützung außerhalb der vom Staat gebotenen Möglichkeiten notwendig ist, um Leid zu mildern. Die gegenwärtige Clubperiode widmen wir deshalb speziell gewaltbetroffenen Frauen."Folgende Künstler stellten für die Auktion gemeinsam mehr als 70 Bilder zur Verfügung: Katharina Acht, Oliver Dorfer, Margit Füreder, Lena Göbel, Rudolf Leitner Gründberg, Doris Haberfellner, Nicola Hackl Haslinger, Manfred Hebenstreit, Edgar Holzknecht, Johann Jascha, Paul Kranzler, Andrea Lehmann, Gabriele Lockstädt, Maria Moser, Hermann Nitsch, Marga Persson, Susanne Purviance, Alois Riedl, Eva Schlegel, Erich Spindler, Wolfgang Stifter, Katja Vassilieva und Ewald Walser.