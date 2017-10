AT

Mit einer Schlager-Party feiert die „Linzer Alm“ am 20. Oktober ihr 5-Jahres-Jubiläum: Das Schlager-Trio Zwirn wird in der Après Ski- und Party-Location im Untergeschoß des Passage Linz mit ihren Stimmungs-Hits so richtig einheizen.

Ab 23 Uhr



Eintritt frei!

www.linzeralm.at