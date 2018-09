LT1 Sundowner am Jetlake in Feldkirchen

24.09.2018, 16:50 Uhr

Nach dem Motto Easy Come - Easy Go luden LT1-Geschäftsführer Dietmar Maier und Jetlake Hausherr Stefan Kastner zum chilligen LT1 Sundowner-Event.

"Wir sind schon ein wenig stolz, - dass wir nach drei Jahren Umbauzeit unseren Traum nun realisiert haben – belohnt wurden wir gleich mit einem herrlichen Sommer!" freut sich Kastner. Für LT1 eine ideale Location, um mit Kunden und Freunden einen aufregenden TV-Sommer Revue passieren zu lassen. „Wir freuen uns jetzt schon auf den LT1 Sundowner 2019 - natürlich wieder hier am Jetlake!“ ergänzt Maier.Für Stimmung sorgten Mira & Adam sowie DJ Pete Sabo. Mit dabei waren SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer, Peter Grögler von der OÖ Seilbahnholding, Rechtsanwalt Hans Peter Wöss, Architekt Andreas Fiereder von Two in a Box, die Marketingdamen Doris Holm (HAID Center) und Veronika Fiereder (unisono PR Agentur), Klaus Pippig (United Optics), LASK Mittelfeldmotor James Holland und LT1-Moderatorin Patricia Kaiser.