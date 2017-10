Michaela Walchshofer lädt zum traditionellen „Törggelen“ in die Alte Metzgerei

Linz : Alte Metzgerei |

Mit großem Einsatz und zahlreichen besonderen Veranstaltungen ist Michaela Walchshofer mit der Alten Metzgerei zur Institution für Weinliebhaber geworden.

Am Samstag, 21. Oktober, lädt „die Metzgerin“ zwischen 14 und 24 Uhr zum „Törggelen“. „Törggelen“ bezeichnet den Südtiroler Brauch, im Herbst nach der Weinlese in geselliger Runde eine Mahlzeit einzunehmen. Der Südtiroler Winzer Stephan Sölva wird beim „Törggelen“ in der Alten Metzgerei neben seinem Wein originale Südtiroler Spezialitäten kredenzen: Maroni, Speck, Schüttelbrot, Käse etc.





„Törggelen“ in der Alten Metzgerei

mit original Südtiroler Spezialitäten des Winzers Stephan Sölva



Samstag, 21. Oktober, 14.00 bis 24.00 Uhr

Herrenstraße 5

4020 Linz