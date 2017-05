Schüler der PTS Ried fliegen nach Tokio

04.05.2017, 11:27 Uhr

Kurzfilm-Contest: Erst wurden sie Landessieger, nun folgt die internationale Runde.

BEZIRK (gasc). Die Teilnahme an einem internationalen Filmwettbewerb ist für die meisten 14-Jährigen nicht alltäglich. Dabei Landessieger zu werden auch nicht. Und besonders aufregend ist, wenn man dann noch nach Tokio eingeladen wird, um dort vielleicht sogar Weltsieger zu werden.Diese Erfahrungen machen momentan zehn Schüler der Polytechnischen Schule (PTS) in Ried. Sie traten unter der Leitung von Stefan Berghammer zum Kid Witness News-Contest an. Bei dem internationalen Video-Bildungsprogramm von Panasonic reichen seit 20 Jahren Schülergruppen Videos ein, in denen sie Botschaften vermitteln, die ihnen besonders am Herzen liegen.

Über Sucht und Wirklichkeit



Engagement und Hilfe



Der Kurzfilm der PTS Ried trägt den Titel "Zurück in die Realität". "Er beschäftigt sich mit dem Phänomen des spielsüchtigen Jugendlichen, der den Bezug zu seiner schulischen Realität und zu seinen Mitschülern verliert", erklärt Berghammer. "Die durch die Videospiele verinnerlichten Aggressionsmuster lassen ihn in seiner schulischen Lebenswirklichkeit scheitern."Das kommt an, nicht nur bei der Jury, auch bei den Jugendlichen. "Ich finde, das ist ein großes Thema, weil es viele Spielsüchtige gibt und der Film dadurch viele anspricht", sagt Dominik Schlosser aus Pram. Der Schüler hat den Kurzfilm geschnitten und als Schauspieler mitgewirkt. Berghammer leitet den Medienunterricht am IT-Zweig. Er sagt: "Die Herausforderungen bei so einem Projekt liegen darin, die Fülle an Ideen in eine brauchbare filmische Lösung umzuwandeln. Die technischen, schauspielerischen und zeitlichen Möglichkeiten bleiben oft hinter den Vorstellungen für die Umsetzung zurück." Dass der Film dennoch so ein Erfolg war, liegt mitunter am Eifer der Schüler. Laut Berghammer kamen sie auch außerhalb der Schulzeit und in den Ferien an die Schule und arbeiteten am Projekt.Denn in einem Kurzfilm – Vorgabe waren maximal fünf Minuten – steckt viel Zeit: Die Schüler arbeiten ihre Botschaft vom Drehbuch bis zum Schnitt selbst aus. Leon Straubinger war für die Musik zuständig. Der 14-Jährige erklärt: "Ich habe den Soundtrack komponiert und am Laptop aufgenommen. Das wurde dann in einem Audio-Interface noch mit Effekten bearbeitet."Leon und Dominik besuchen gemeinsam mit acht anderen Schülern den Fachbereich IT-Büro. In diesem sind heuer nur Jungs, für die Darstellung der weiblichen Rollen holten sie sich darum Verstärkung aus dem Fachbereich Gesundheit, Wellness und Soziales. "Außerdem wurde die schauspielerische Leistung eines PTS-Lehrers mit eingearbeitet", sagt Stefan Berghammer.Die PTS Ried schickt seit sechs Jahren einen Beitrag zu dem Contest und wurde dreimal Landessieger. Dieser Sieg umfasst eine Trophäe, eine Schnittsoftware für den Unterricht und die Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Berghammer erklärt: "Heuer werden alle Landessieger anlässlich des 100-jährigen Bestehens von Panasonic zu einem Tokio Summit eingeladen. Dort wird der Weltsieger von einer Jury erkoren und ein zusätzlicher Preis verliehen."Der Gipfel findet im August statt, zwei Schüler können mit nach Asien. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. "Entscheidend dafür ist, ob wir den Film auf Englisch vorstellen müssen", sagt Berghammer. Damit würden nur die in Frage kommen, deren Englisch für eine Präsentation vor einem großen Publikum ausreicht. Lust darauf hätten sie wohl alle. "Tokio ist einfach ganz anders, schon allein die Sehenswürdigkeiten wären spannend", meint Leon. Kollege Dominik sagt: "Natürlich hoffe ich, dass ich mit kann – die Kultur dort und das Essen reizen mich sehr."