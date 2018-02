Seminartag Veit Lindau – Heirate dich selbst



Was bedeutet radikale Selbstliebe, wie revolutioniert sie unser Leben und warum kommt sie allen zugute

Der zentrale Schlüssel für Erfolg UND Erfüllung ist deine Selbstliebe und wie du dich selbst von ganzen Herzen, beständig, aufrichtig, treu und kompromisslos lieben lernen kannst. In diesem Seminar erfahren wir, wie die Selbstliebe die wesentlichen Bereiche deines Lebens – Berufung, Beruf, Beziehungen, Finanzen – positiv und von innen heraus verwandelt. Selbstliebe ist aktiver Umweltschutz. Authentisch und überzeugend, augenzwinkernd und ernst zeigt Veit Lindau in diesem Vortrag einen praktischen Weg in die radikale Selbstliebe.

Lerne, dich in allen Facetten anzunehmen, deine Bedürfnisse zu achten und deine wahre Größe zu bejahen. Heirate dich selbst und du bist frei!Die Qualität Deiner Beziehung zu Dir ist der Schlüssel zu allem, und alles, was Du erlebst, ist ein Spiegel dieser Qualität. Ein Mensch, der sich nicht mag, kreiert unerfüllte Beziehungen. Er kämpft um oder in seiner Arbeit. Er verbiegt sich für Geld und wenn er es hat, kann er es nicht richtig genießen. Wenn Du Dir hart begegnest, hastest Du verkrampft durchs Leben. Klingt das anstrengend? Es ist anstrengend. Für alle Beteiligten und für Dich.Weitere Infos zur Anmeldung und Details finden Sie unterbei Anmeldung bis 31.10.2018: € 149,-bei Anmeldung ab 01.11.2018: €159,-für humantrust Mitglieder: €134,-