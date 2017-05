Steelcity Swing Picknick-Back into the 50ies,

09.05.2017, 12:51 Uhr

Swing in Linz goes Mühlviertel

Auf eine Zeitreise im 1956er Mercedes Bus begaben sich rund 25 Linzer Swingtänzer als wir zum Swing-Picknick luden.Der Wetterbericht versprach nichts gutes, und da im Vorfeld den ganzen Tag regen prognostiziert wurde waren wir zum improvisieren gezwungen und verlegten das Picknick kurzer Hand ins Eidenbergers.Aber alles von Anfang an, um 13:00 trafen wir uns bei der BP Wildbergstrasse. Da der alljährliche Jahrmarktswahnsinn wieder voll imGange war und ein Zufahrt zu unserer Homebase der Florentine nicht möglich machte fuhren wir zuerst zum Linzer Hauptplatz, dort angekommen war es schön ganz spannend zu sehen wie sich auf einmal viele Passanten um uns scharrten und uns bei drei heißen Tänzchen zusahen und Applaudierten.Nach dem Gruppenbild (Gregor Kraftschik) ging es dann weiter, im Bus war die Stimmung einfach toll, das Ambiente des Buses, die tollen Outfits der Swingtänzer und Musik aus den verschieden Epochen des vorigen Jahrhunderts machten es möglich sich einfach wohlzufühlen. Auf dem Weg zum Pöstlingberg wurde klar, dass wir in einer sogenannten Zeitmaschine saßen, denn wir hatten Zeit und mit sage und schreibe 28 Km/h fuhren wir den Pöstlingberg hoch, lauschten der Musik und entschleunigten während sich hinter uns eine Kolonne an Autos bildete.Im Eidenbergers angekommen wurden wir von den Wirtsleuten in der schön gedeckten urigen Gaststube zum Essen empfangen. Nach der kurzen Pause gings dann hoch in den Tanzsaal wo weiter der schöne Tag beswingt und betanzt wurde. Kurz nach 16:30 ( Wir schossen noch ein paar Bilder ) gings dann zurück, wieder am Parkplatz angekommen, wurden unsere beiden Geburtstagskinder noch mit einem Hoch sollen sie leben besungen und mit einem Gin Tonic auf einen schönen Ausflug angestoßen, ehe es dann auf Schiff zur Extra Swingtime und dem improvisierten Indoor Picknick ging wo dann noch bis in die Morgenstunden weiter geswingt wurde.

Nächstes EVENT ist der 21.MaiSwingTime im Musiktheater Linz // Swingwagon Musiktheater am Volksgarten - Landestheater Linz // Linz, Upper Austria // Beginner-Workshop um 18 Uhr, Swingwagon ab 19 Uhr // Karten 17 EUR Vorverkauf, 19 EUR Abendkasse // Dress to impress: 1920er - 1950er // Eine Veranstaltung der Tanzkommune Linz im Rahmen des Tanzhafenfestival ++