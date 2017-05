Tahona Society brachte Mexiko-Flair nach Linz

09.05.2017, 16:36 Uhr

Hier finden Sie die Rezepte für die Sieger-Drinks:

Die insgesamt 15 Teilnehmer aus unterschiedlichen Bundesländern – darunter vier Bartender aus Oberösterreich – hatten die Möglichkeit, einen Tag lang Tequila-Luft zu schnuppern. Anschließend mussten sie in insgesamt drei Kategorien die Jury überzeugen. Als Einstieg gab es ein Blind Tasting und Nosing mit sechs unterschiedlichen Spirituosen in der Easy Bar bei Manuela Lerchbaumer, der Vorjahressiegerin. Danach wurde die Competition zum Alten Markt verlegt, wo gleichzeitig in der Tiki Tiki Bar und in der Frau Dietrich gemixt wurde. Während die Teilnehmenden in der Tiki Tiki Bar ihren bereits vorab eingereichten Signature Drink zum Thema „Lost & Found“ präsentierten, musste in der Frau Dietrich ein passender Foodpairing-Drink zu einer süßen oder pikanten Komponente kreiert werden.Die hochkarätige Jury bildeten der Mexikaner Alberto Navarro (Internationaler Brand Ambassador Olmeca Tequila und Autor „Larousse del Tequila“), Manuela Lerchbaumer (Vorjahresgewinnerin und Inhaberin Easy Bar), Heinz Kaiser (Gewinner Tahona Society 2012), Marcus Philipp (Barchef „Albertina Passage“) und Bar-Koryphäe Andreas Obermeier, die sich durch ihre Expertise im Bereich Tequila und Mixology perfekt ergänzten.Der diesjährige Gewinner Szelhoffer (Darwins Bar) konnte mit der Foodpairing-Kreation „400“ mit Zutaten wie Olmeca Altos Reposado, Lillet Rose, Hibiscus Sirup und Perrier Jouët sowie seiner kompetenten Präsentation des „El Diablo Old Fashioned“ mit ausgefallenen „Lost&Found“-Zutaten Ingwer-Kardamom- Muskatblütensirup und Cabernet Sauvignon-Cassis Espuma überzeugen und ist somit Österreichs Vertreter beim Weltfinale. Insgesamt 526 Punkte von 676 konnte Szelhoffer sammeln und hatte so die Latte dementsprechend hoch gesetzt. Der Erstplatzierte war sichtlich erleichtert und erfreut, die Competition für sich entschieden zu haben: „Die anderen Barkeeper waren wirklich stark und man bekommt ja auch mit, welche Drinks sie kreieren. Ich freue mich also wirklich sehr, dass ich die Jury überzeugen konnte und kann es nicht glauben bald internationale Wettbewerbsluft schnuppern zu dürfen!“.Auch Alberto Navarro, der extra aus Mexiko angereist ist, um bei der diesjährigen Tahona Society in Österreich dabei zu sein, zeigt sich zufrieden: „Die österreichischen Barkeeper haben viele kreative Ideen präsentiert und es ist schön zu sehen, dass vor allem der 100% Agave-Tequila immer öfter in der Barszene vertreten ist. Das Schöne an der Tahona Society ist aber, dass nicht die Competition im Vordergrund steht, sondern auch die Kollegialität und Freundschaft zwischen den Teilnehmenden. Jeder würde dem Anderen den Sieg gönnen und freut sich – heute besonders für Attila, der sich wirklich hervorragend geschlagen hat und Österreich bestens beim Finale in Mexiko vertreten wird.“6cl Olmeca Altos Reposado3cl Ingwer-Kardamom-Muskatblütensirup2 Dashes Angostura BittersCabernet Sauvignon-Cassis EspumaParfümiert mit Olmeca Altos Plata Tequila-Bergamont-Öl3cl Olmeca Altos Reposado3 Lillet Rose1cl Hibiskus-Sirup2 Dashes Angostura Bittersmit Perrier Jouët auffüllen und mit Zitronenzeste garnieren