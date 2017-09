"upart" feierte 20 Yeahs

25.09.2017, 13:46 Uhr

Beste Stimmung herrschte bei der Jubiläumsfeier der Werbeagentur in Linz. Kunden, Partner und Freunde feierten gemeinsam mit den Agenturgründern.

Zwanzig Jahre ist es her, dass die beiden Jungstudenten Jörg Neuhauser und Daniel Frixeder ihre Werbeagentur gegründet haben. Heute zählt "upart" zum fixen Player der (ober-)österreichischen Werbe- und Kommunikationsszene. Die Full Service Agentur für Markenarbeit, strategische Planung und Kampagnenkreation hat sich in allen relevanten Kommunikationssparten einen Namen gemacht. Grund genug, mit Kunden und Partnern, zu denen die Agentur ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, gehörig zu feiern. Das Büro in der Schillerstraße wurde für diesen Abend zur Partylocation umgestaltet. Fingerfood von GO Gastro, ein frisches Biersortiment von der Brau Union, süffiger Wein von Donabaum – übrigens alles erfolgreiche Agenturkunden – und natürlich die Gäste selbst, machten das Fest zu einem unvergesslichen Abend.

Mit dabei waren untere anderem Georg Haushofer, Marketingleiter Hypo OÖ, Passage Linz-Centerleiterin Monika Sandberger mit RLB OÖ-Vorstand Stefan Sandberger, Daniela König, Land OÖ Abteilung Personal, Konditormeister Leo Jindrak, OÖ Wohnbau-Geschäftsführer Ferdinand Hochleitner, Elfin-Geschäftsführer Markus Brugger, Miriam Wiedemeier, Marketingleiterin Rotes Kreuz OÖ, Junge OÖVP-Obfrau Claudia Plakolm und Geschäftsführer Florian Hiegelsberger, Wögerer-Geschäftsführerin Bettina Stelzer-Wögerer, Bernhard Marckhgott, Leiter Public Affairs RLB OÖ, Walter Bremberger, Direktor der Wirtschaftskammer OÖ, Barbara Binder vom Marketing der Brau Union, Winzer Sighardt Donabaum, Ordensklinikum Linz Marketing- und PR-Leiter Claus Hager und Leiterin Zuweiserbeziehungsmanagement Sigrid Miksch, Klipp-Marketingleiterin Marlene Jungreitmair, Wolfgang Greil, Direktor des Wirtschaftsbundes OÖ u.v.m.