Zum Muttertag - für Hildegard

12.05.2017, 12:41 Uhr

weil Du mir damit Freude machst,Und wenn ich Dich mal traurig seh’,dann tut mir gar das Herz so weh.Dann zieh ich an mein Clownkostümchen,und bringe Dich zum Lachen,und schenke Dir viel schöne Blümchen,und werd' Dich glücklich machen.solltst immer glücklich sein,stets soll dir die Sonne scheinen,schließ Dich in meinem Herzen ein.Und drücke Dich ganz feste,denn Mutter Du, Du bist die allerbeste.~~Alles, alles Liebe zum Muttertag, liebe Mama, hab Dich lieb!Deine Babs