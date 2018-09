Zuwachs im Radio FRO-Team

07.09.2018, 16:09 Uhr

Verstärkung Öffentlichkeitsarbeit

Kramesch ist gelernte Bürokauffrau und hat im zweiten Bildungsweg an der JKU Soziolgie mit den Schwerpunkten Kultur/Medien und Bildung studiert. 2012 fand sie auf Umwegen zur Gewerkschaft und 2014 wurde sie die Leiterin der Gewerkschaftsjugend Oberösterreich. "Am freien Radio begeistert mich natürlich, dass wirklich jede und jeder mitmachen kann. Das macht freie Radios so spannend und zwar abseits von jeglichen kommerziellen Vermarktungszwecken. Als Gewerkschafterin und Antifaschistin liegen mir natürlich auch im freien Radio diese Themen am Herzen", so Kramesch.Mit Michael Diesenreither hat Radio FRO Verstärkung in der Öffentlichkeitsarbeit. Er ist seit 2014 bei verschiedenen Sendereihen des freien Radios aktiv. Dabei hatte er eine eigene Sendereihe "Dahoamgrown" (2015-2017). Er wird nun vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit, sowie als Koordinator des Kultur- und Bildungskanals zuständig sein. "Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben, ganz besonders auch, dass ich dem Infomagazin FROzine als Redakteur erhalten bleibe. Hierbei konzentriere ich mich auf die Bereiche Stadtentwicklung/Stadtpolitik und das regelmäßige FROzine-Stadtgespräch", sagt Diesenreither.