12.09.2018, 09:18 Uhr

Die Zeitschrift für Natur- und Umweltschutz der Stadt Linz feiert 40-jähriges Bestehen.

Ausstellung begleitet Jubiläum

Die renommierte Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz ÖKO.L feiert 40-jähriges Bestehen. 1979 ist die erste Ausgabe erschienen und in den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich die Zeitschrift, die vierteljährlich erscheint, zu einer der bekanntesten und angesehensten Zeitschriften Österreichs für Natur- und Umweltschutz entwickelt. "Die Stadt Linz ist mit Recht stolz auf das ÖKO.L, das wahrlich keine nationalen und internationalen Vergleiche zu scheuen braucht. Reichhaltig bebildert und überaus anschaulich aufbereitet, gelingt Heft für Heft eine reizvolle, interessante Verbindung fachlich fundierter Information in allgemein gut verständlicher Sprache", so Umwelt- und Naturschutzreferentin Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Die Zeitschrift hat eine Auflage von 3.500 Exemplaren. ÖKO.L wird von der Naturkundlichen Station herausgegeben, Medienhaber und Verleger ist die Stadt Linz.Das Jubiläum wird von der Ausstellung "Bewusst für Natur – 40 Jahre ÖKO.L – Zeitschrift der Naturkundlichen Stationen" im Seminarrum des Botanischen Garten bis 25. September begleitet. Besucher können sich so ein Bild der vergangenen 40 Jahre durch zahlreiche Infos und Bilder machen.