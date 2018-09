46-jähriger Linzer von zwei Unbekannten niedergestochen

22.09.2018, 08:38 Uhr

Am 21. September 2018, um 16:45 Uhr, wurde in Linz in der Bleibtreustraße in der Grünfläche vor einem Wohnhaus ein 46-jähriger Linzer mit einem Messer angegriffen.

LINZ. Das Opfer wies am Hals eine schwere Schnittwunde auf. Der 46-Jährige gab laut Polizeibericht an, dass er im Park vor dem Haus von zwei unbekannten Tätern angegriffen und mit einem Messer niedergestochen wurde. Ein Zeuge gab an, dass die Täter von der Grünanlage zwischen Beringerstraße und Bleibtreustraße in Richtung Franckstraße davonliefen. Das Opfer konnte zum Sachverhalt und zum Motiv keine Angaben machen. Es wurde vom ÖRK und NEF versorgt und zur ambulanten Behandlung in den Med Campus III verbracht. Die Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

männlich, südländisches Aussehen mit etwas dunklerer Hautfarbe, ca. 180 cm groß, schlank, schwarze lockige ungepflegte Haare, olivgrüne Hose, weißes T-Shirt.männlich, Näheres unbekannt.