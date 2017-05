90 Jahre und kein bisschen leise

03.05.2017, 09:47 Uhr

Anton Frühmann ist seit 66 Jahren im Vorstand der Stadtkapelle Steyregg

STEYREGG (jog). Anton Frühmann ist mit 90 Jahren nicht nur der älteste aktive Musiker, sondern auch so etwas wie die gute Seele und ein wandelndes Geschichtsbuch der Stadtkapelle Steyregg. Der Ehrenobmann denkt gar nicht daran, seine Klarinette an den Nagel zu hängen. Im Gegenteil – ein Probe ohne Toni Frühmann kommt äußerst selten vor. "Solange mich der Kapellmeister duldet, bin ich dabei. Ich hab die Musik wirklich gern, aber noch wichtiger ist mir die Gesellschaft. Ich darf mich glücklich schätzen, unter jungen Leuten sein zu können", so Frühmann. 66 Jahre im Vorstand, davon mehr als 30 Jahre als Obmann und Stabsführer – Engagement, für das Frühmann von seinen Musikerkollegen hochgeschätzt wird. Konzerte, Frühschoppen oder Begräbnisse lässt sich der rüstige Steyregger nicht entgehen. Einzig Märsche lässt er mittlerweile aus: "Auf Noten, Zeichen und die Straße gleichzeitig zu schauen, das geht einfach nicht mehr."

"Bon Jovi geht mir zu schnell"

Auch die Abende nach der Probe fallen inzwischen kürzer aus: "Vor zwei Uhr früh bin ich früher nach einer Probe selten nach Hause gekommen", lacht Frühmann. Sein Instrument, die Klarinette, könnte nicht besser zu ihm passen und steht sinnbildlich für seine Rolle in der Stadtkapelle: "Bei der Klarinette steht die Harmonie im Vordergrund, sie ist so etwas wie das Bindeglied und hält alles zusammen." Das erste Mal in der Hand hielt Frühmann das Blasinstrument 1943, erst nach dem Krieg und langer Gefangenschaft in Russland entdeckte er die Klarinette wieder. Unter sieben Kapellmeistern hat der ehemalige Lehrlingsausbildner der ESG in seiner Laufbahn gespielt. Am liebsten widmet er sich traditionellen Stücken, von so manchem modernen Arrangement lässt er die Finger. "Wir haben ein rhythmisch anspruchsvolles Stück von Bon Jovi mit vielen Sechzehntel im Programm. Damit dürfen sich meine Kollegen beschäftigen", so der 90-Jährige. Frühmann ist weit über die Grenzen der Stadtkapelle hinaus als echter "Vereinsmeier" bekannt. Bleibende Eindrücke hat er nicht nur bei der Stadtkapelle hinterlassen, sondern auch als Skilehrer, beim Stockschützenverein oder im Fußballclub.