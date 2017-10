Aktionstag „Helfer erleben“ beim ÖAMTC

08.10.2017, 17:19 Uhr

Linz : ÖAMTC Landeszentrale |

Der ÖAMTC Oberösterreich versammelte am Samstag, den 7. Oktober 2017 alle Einsatzkräfte an einem Ort. Den ganzen Tag lang wurde ein spannendes und abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten.

Christophorus 10 aus nächster Nähe

Stationen im Freigelände

Stationen in der Prüfhalle



Beste Verpflegung garantiert!



Früh übt sich ...



Das erste Highlight des Tages war am späten Vormittag die Landung desauf der Wiese gegenüber der Landeszentrale. Alle Interessierten konnten aus nächster Nähe einen Blick in das Cockpit und in den hinteren Bereich des Hubschraubers werfen. Die Crew beantwortete „am laufenden Band“ die unterschiedlichsten Fragen der Besucher.Am Gelände hinter der Landeszentrale konnten den ganzen Tag Fahrzeuge der(RLF, Kranfahrzeug, Unimog usw), der(Porsche 911 und Honda-Motorrad), der(Schneepflug und Hebekorb) und derbestaunt werden. Derselbst war unter anderem mit einem Unfallsimulator vertreten, in dem man hautnah erleben konnte, wie es sich anfühlt, wenn das Auto bei einem Unfall am Dach landet und man kopfüber im Gurt hängt. Auch historische (Puch 500) und aktuelle Pannenhilfe-Fahrzeuge konnten bestaunt werden. Äußerst spannend war auch der Beitrag von Range Rover und den ÖAMTC-Fahrtechnikzentren: Die Besucher durften als Beifahrer in einem großen Geländewagen das Überwinden extremer Steigungen miterleben.Großes Interesse zeigte sich auch beim Stand des, bei dem die Besucher selbst Herzmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung und vieles mehr ausprobieren konnten.Besondere Anziehungskraft übten erwartungsgemäß die verschiedenen Vorführungen aus: Diezeigte ebenso eindrucksvoll ihr Können wie die. Vom perfekten Zusammenwirken von Ersthelfer, Feuerwehr, Rettung und ÖAMTC konnten sich die Zuschauer bei der Liüberzeugen.Auch in der Prüfhalle herrschte den ganzen Tag rege Betriebsamkeit: Für die Unterhaltung der Kleinen sorgten das, der, die großein Form eines Rettungshubschraubers und dasAuch Stände der, der(Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst) und dersowie diedurch Otmar Zinsmeister lockten die Besucher in die große Prüfhalle.In der Einfahrt zur Prüfhalle standen die Besucher bei der Essensausgabe des Roten Kreuzes vor der Qual der Wahl – für jeden Geschmack, egal ob Fleischtiger oder Veganer, war das Passende dabei. Gegenüber wurden Kaffeeliebhaber und „Süßspechte“ von den Mitarbeiterinnen des ÖAMTC verwöhnt.Vor den Toren der Prüfhalle konnten die Kinder den ganzen Tag mit der Bergrettung das Abseilen üben und bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Magdalena mit einer Handpumpe das Zielspritzen üben.

vonführte die Besucher gewohnt charmant durch das Programm.Trotz des durchwachsenen Wetters war der Besucherandrang sehr groß. Da das Interesse so stark war, wurde der offizielle Schluss von 17:00 Uhr deutlich nach hinten verschoben…