Alkolenker blieb mit Auto am Radweg stecken

15.05.2017, 09:12 Uhr

LINZ (jog). Ein stark alkoholisierter Autofahrer versuchte am Samstagabend den Radweg der Ebelsberger Traunbrücke zu befahren. Das Fahrzeug verkeilte sich im Geländer. Der 42 Jahre alte Lenker aus Linz konnte sich vorerst nicht aus seinem Fahrzeug befreien. Die Türen seines roten Opels ließen sich nur noch zehn Zentimeter weit öffnen. Kurz vor 23 Uhr alarmierte der Autolenker die Polizei. Die Einsatzkräfte forderten ihn auf, das Fahrzeug durch den Kofferraum zu verlassen. Bei diesem Manöver hat der Mann allerdings vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Wagen rollte knapp einen Meter nach hinten und touchierte dabei einen Polizeibeamten, der dadurch leicht am Ellenbogen verletzt wurde. Bei einem Alkotest stellte sich heraus, dass der Lenker 2,12 Promille Alkohol im Blut hatte. Der 42-Jährige wurde wegen Trunkenheit am Steuer und Sachbeschädigung angezeigt und musste seinen Führerschein abgeben. Die Bergungsaktion stellte sich als schwierig heraus. Die Linzer Berufsfeuerwehr rückte aus, den Einsatzkräften gelang es, den Opel im Rückwärtsgang zurück auf die Straße zu lenken.