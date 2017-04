Bewerbungs-Start für begehrte Start-Stipendien

27.04.2017, 16:01 Uhr

Engagierte Jugendliche mit Migrationsgeschichte können sich noch bis 29. Mai bewerben.

Das Stipendienprogramm START will die Möglichkeit zu einer höheren Schulbildung und damit bessere Chancen für eine gelungene Integration bieten. Bewerben können sich engagierte Jugendliche mit Migrationshintergrund. Eine, die das Stipendium bereits in Anspruch genommen hat, ist Zarije Ademi. Die 16-Jährige stammt aus Mazedonien und besucht das Adalbert-Stifter-Gymnasium. Für sie ist das Stipendium "eine der größten Bereicherungen in meinem Leben": "Vieles, was vorher nicht möglich gewesen ist, wie etwa Begabtenförderung in Form von zusätzlichem Geigenunterricht, konnte ich durch das monatliche Bildungsgeld realisieren." Viel Neues gelernt haben Ademi und ihre START-Kollegen auch bei den regelmäßigen Bildungsmöglichkeiten und Workshops. "Die START-Community ist für mich mittlerweile zu einer kleinen Familie geworden, in der man sich überall wo es geht gegenseitig hilft und unterstützt."

Stipendium bis zur Matura

Projekt für Flüchtlinge

Das START-Stipendium ist für Jugendliche auf dem Weg zur Matura gedacht. Es beinhaltet etwa Wochenendseminare zu den Themen Rhetorik, Präsentation und Bewerbungstraining, Workshops und Ausflüge, Beratung in Bildungs- und Lebensfragen, einen Laptop mit Drucker, monatlich 100 Euro Bildungsgeld bis zur Matura und zusätzliche finanzielle Mittel für Nachhilfe, Sprachreisen, Weiterbildung etc.Extra für neu zugewanderte Jugendliche wird das START:Hilfe-Projekt angeboten. Dieses bietet Workhops, Betreuung und Unterstützung beim Einstieg in das höherbildende Schulsystem oder in eine Lehre, eine Intensivdeutschförderung, die Betreuung durch das START-Team über bildungsrelevante Fragen hinaus, etwa bei Fragen zu Wohnung, Sozialsystem, Arbeit etc., sowie die Einbindung in das Netzwerk der START-Stipendiaten, Alumni und Förderer. Derzeit unterstützt START insgesamt 24 Jugendliche aus 16 verschiedenen Nationen.Eine Bewerbung ist bis 29. Mai möglich. Mehr Infos dazu hier: start-stipendium.at