Bis zu 4.800 Wohnungen für Ebelsberg und Pichling

28.09.2017, 16:39 Uhr

+100 Plätze in Krabbelstuben, +600 in Kindergärten, +550 in Volksschulen, +420 in Horten, +90 in Neuer MittelschuleDie Stadtteile Ebelsberg und Pichling bieten die größten Flächen für den Bau neuer Wohnungen in Linz. In Ebelsberg könnten nach aktuellen Planungen auf dem ehemaligen Kasernenareal und den angrenzenden Angerergründen bis zu 3.400 Wohnungen entstehen. In Pichling bieten Areale an der Schwaigaustraße, der Auhirschgasse, der Traundorfer- und Moosfelderstraße Bauplätze für maximal 1.400 Wohnungen. Mit der Bautätigkeit muss auch die Entwicklung der sozialen Infrastruktur Schritt halten. Zur Lebensqualität der BewohnerInnen werden neue Krabbelstuben-, Kindergarten- und Hortangebote sowie zusätzliche Volksschulklassen beitragen. Für die Planung der neuen Einrichtungen gilt es fundierte statistische Grundlagen zu erstellen. Die Abteilung Stadtforschung erarbeitete daher eine Zukunftsschau, die vom Schuljahr 2016/2017 ausgeht und bis in das Jahr 2037 reicht.

Die Ergebnisse kurz gefasst: Der Bedarf an Krabbelstubenplätzen klettert bei voller Umsetzung der Wohnbaupläne auf zusätzlich 100. Zudem werden weitere 600 Kindergartenplätze sowie 24 Volksschulklassen für zirka 550 Kinder benötigt. Der Hortbedarf steigt um mehr als 420 Plätze an. Das Bildungsangebot der Neuen Mittelschule muss höchstens um vier Klassen für zirka 90 SchülerInnen ausgebaut werden.„Mit der Bedarfsprognose der Stadtforschung haben wir die Weichen für einen gezielten Ausbau der Sozial-Infrastruktur in den Stadtteilen Ebelsberg und Pichling gestellt. Dadurch können wir den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern der geplanten neuen Siedlungen von Anfang an gute Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder bieten“, blickt Bürgermeister Klaus Luger mit Optimismus in die Zukunft. Die reinen Baukosten schätzt Luger mit 70 bis 80 Millionen Euro.„Linz hat oberösterreichweit die Vorreiterrolle im Bereich der Kinderbetreuung. Mit dem Ausbau der Einrichtungen im Linzer Süden schaffen wir auch in Neubaugebieten optimale Bedingungen für Eltern und ihre Kinder. In der Familienstadt Linz hat dies höchste Priorität“, betont Vizebürgermeisterin Sozialreferentin Karin Hörzing.Prognosen für 1.400 und 4.800 neue WohnungenFür das Minimalszenario bildet die Fertigstellung von 1.400 Wohnungen in Pichling in den Jahren 2019 bis 2023 die Ausgangsbasis. Dieses Bauvolumen verteilt sich auf 640 Wohnungen an der Schwaigaustraße (Wohnungsgesellschaften GIWOG, WAG und Neue Heimat), 310 Wohnungen an der Moosfelderstraße (230 Wohnungen der LAWOG und 80 Wohnungen der WPJ Immobilien GmbH), 200 Wohnungen an der Traundorfer- und Neufelderstraße (WAG und Neue Heimat) sowie 200 GWG-Wohnungen an der Auhirschgasse.Das Maximalszenario (4.800 Wohnungen) berücksichtigt zusätzlich 3.400 Wohnungen: 3.000 Wohnungen auf dem früheren Areal der Kaserne Ebelsberg (erwartete Fertigstellung in fünf gleich großen Etappen zwischen 2022 und 2026) sowie 400 Wohnungen auf den benachbarten Angerer-Gründen (Fertigstellung voraussichtlich 2026/2027).Bis zu zehn neue KrabbelstubengruppenDer Bedarf an zusätzlichen Krabbelstubenplätzen steigt im Falle der Errichtung von nur 1.400 Wohnungen von einer Gruppe im Bildungsjahr 2019/2020 auf drei Gruppen 2022/2023 (strichlierte Linie). Im Maximalszenario mit 4.800 Wohnungen beträgt der Spitzenbedarf zehn Gruppen im Schuljahr 2026/2027.