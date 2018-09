Brand in der Industriezeile - Situation unter Kontrolle

18.09.2018, 18:09 Uhr

Gegen 18:00 Uhr wurden schwarze Rauchschwaden im Linzer Hafenviertel sichtbar.

Ein Firmengebäude in der Nähe Industriezeile steht zur Zeit in Flammen. Noch ist ungeklärt wo und aus welchem Grund der Brand ausgebrochen ist. Feuerwehr und Polizei sind auf Nachfrage allerdings bereits informiert und die Situation unter Kontrolle.Nach Auskunft der Berufsfeuerwehr Linz wurde der Brand durch Bauarbeiten an einem Neubau ausgelöst. Mittlerweile konnte "Brand aus" gegeben werden, Verletzte gab es keine.