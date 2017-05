"Brauchen zentralen Fernbusbahnhof"

03.05.2017, 11:04 Uhr

Grüne fordern, dass die verschiedenen Fernbusse in Linz alle vom selben Ort abfahren können.



Kaum ein Überblick

Fernbusse liegen im Trend. Prag, Berlin, Paris und viele weitere europäische Städte lassen sich so von Linz aus kostengünstig entdecken. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen das Fernbusangebot nutzen. Gleich 20 verschiedene Anbieter machen mittlerweile in Linz Station. Was allerdings fehlt, ist eine gemeinsame Haltestelle. „Um unsere Stadt für öffentliche Verkehrsanbieter und für Reisende attraktiver zu gestalten, braucht es ein Konzept, wie und vor allem wo sich ein Fernbusbahnhof am besten umsetzen lässt“, sagt Klaus Grininger, Mobilitätssprecher der Grünen.Derzeit ist es schwierig, den Überblick zu behalten, denn einige Linien lassen ihre Fahrgäste beim Wissensturm ein- und aussteigen, andere bleiben in der Industriezeile stehen. „Angesichts der verschiedenen Stationen ist es sowohl für die Reisenden als auch für Linzer schwierig, den Überblick über das Angebot zu bewahren“, so Grininger. In der kommenden Gemeinderatssitzung beantragt, er geeignete Standorte zu prüfen. „Bei der Suche nach diesem Standort gehören verschiedene Kriterien, wie gute Erreichbarkeit und nahegelegene Umsteigemöglichkeiten in andere öffentliche Verkehrsmittel mitgedacht“, sagt Grininger. Davon würden nicht nur die Fahrgäste profitieren. „Ein positiver erster Eindruck vermittelt Touristen ein positives Bild unserer Stadt. Das wird auch dem Tourismus zugutekommen“, so Grininger. Gleichzeitig sollen auch geeignete Finanzierungsmodelle geprüft werden.