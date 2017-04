Dabei sein bei der Woche der Artenvielfalt vom 19. bis 28. Mai 2017

27.04.2017, 10:31 Uhr

jedes Jahr rund um den Internationalen Tag der Artenvielfalt am 22. Mai ein buntes Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein. Die Woche der Artenvielfalt findet vom 19. - 28. Mai 2017 in ganz Österreich statt.Ob groß, ob klein, ob alt oder jung: Bei einer bunten Vielfalt an Veranstaltungen können alle mitmachen. Wer hätte gedacht, dass man Nasen nicht nur im Gesicht, sondern auch im Wasser findet? Lustwandeln auf einem idyllischen Weg mit herrlichem Ausblick auf den Attersee und die Wirkungsweisen unserer heimischen Kräuter bei der Veranstaltung "50 Shades of Green" erfahren. Oder wandern am Grünen Band Europas, den Lebensraum Kiesgrube entdecken, Wissenswertes über die Insektenwelt am Flugplatz Welser Heide erfahren und vieles mehr!

Hunderte Natur-Events in ganz Österreich! Kommen Sie hin, machen Sie mit!Infos und den Terminkalender gibt es auf der Homepage des Naturschutzbundes.