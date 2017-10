DAS ZENTRUM DER KÜCHE

09.10.2017, 00:00 Uhr

Der wichtigste Platz ist nicht der Herd, sondern das Spülzentrum:60% aller Küchenarbeiten finden in und um die Spüle herumstatt. Hier wird Geschirr gewaschen, Gemüse und Fleischgesäubert, Wasser entnommen und abgegossen oder Verwertbaresvon Abfall getrennt.° Nähe zum Fenster: Tageslicht erleichtert die Arbeit mit Lebensmitteln;wird kochendes Wasser abgegossen, kann derDampf am schnellsten Weg durch das Fenster entweichen;Selbstgezogene Kräuter am Fensterbrett sind beim Anrichtenvon Speisen stets griffbereit.

° Abfallsammler-Systeme zur Mülltrennung in direkter Reichweitereduzieren lästige Wege und in Folge Verschmutzungsrisiken.° Vor der Anschaffung eines Geschirrspülers ist zu beachten,welche Höhe und Breite für Ihren Verwendungszweck perfektist– am besten die größten oft verwendeten Utensilienabmessen. Daraus resultieren das Fassungsvermögen unddie Kompatibilität zu Geschirr, Pfannen und Töpfen.° Das Spülbecken und dessen Aufteilung (einfach oder mehrfach,mit Siebkörbchen, Restebecken) sollte sorgfältig nachindividuellen Bedürfnissen ausgewählt werden, um dieAbläufe rund um die Spüle reibungslos zu gestalten.