Demokratieprojekt im Jugendzentrum Cloob in Ebelsberg

28.04.2017, 11:25 Uhr

Am ersten Mai ist es wieder soweit, wir feiern einen Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Den Tag der Arbeit. Ein Tag der uns an die Errungenschaften der modernen Zeit erinnert: Wahlrecht, Solidarität und weitestgehende soziale Gerechtigkeit.



Für viele junge Menschen in Oberösterreich sind dies abstrakte Begriffe, sie können keinen Zusammenhang zu ihrem Leben herstellen.



Das Jugendzentrum Cloob des Verein Jugend und Freizeit in Linz möchte allen jungen BesucherInnen daher das Thema Demokratie altersgerecht und lebensnah vermitteln.

Im Mai und Juni werden immer wieder Aktionen und Ausflüge rund ums Thema angeboten.Los gehts am 4.Mai mit einem Filmnachmittag zum Thema. Am Freitag den 5. Mai können Jugendliche die Arbeit des Gemeinderates im Linzer Rathaus hautnah erleben.Die Teenager erstellen eine eigene Juz Zeitschrift, besuchen den Landtag, machen einen Besuch beim ORF und können im Rahmen von "Deine Stimme zählt" in einem parlamentarischem Prozess über die Gestaltung des Vorplatzes ihres Jugendzentrums bestimmen.Im Juni darf dann gefeiert werden. Eine kleine "Gartenparty" die am neu gestalteten Vorplatz stattfindet lässt das Projekt in fröhlicher Runde ausklingen.Alle Linzer Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren sind herzlich eingeladen an diesem abwechslungsreichen und spannendem Projekt teilzunehmen.