Dialogwoche Alkohol: Wie viel ist zu viel?

12.05.2017, 14:19 Uhr

Die erste österreichweite Alkohol-Präventionskampagne startet Mitte Mai.

Von 15. bis 21. Mai findet die Dialogwoche Alkohol unter dem Motto "Wie viel ist zu viel?" statt. Die Initiative der Österreichischen Arge Suchtvorbeugung in Kooperation mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und dem Fonds Gesundes Österreich ist die erste Präventionskampagne, die in ganz Österreich stattfindet. In Oberösterreich wird die Initiative vom Institut Suchtprävention umgesetzt.

Die Kampagne verfolgt als oberstes Ziel, die Bevölkerung rund um das Thema Alkohol zu informieren, zu sensibilisieren und die Österreicher zu motivieren, sich mit ihrem eigenen Trinkverhalten auseinander zu setzen. "Die Dialogwoche Alkohol, als wichtiger Beitrag zur Prävention, ist eine gute Gelegenheit, unsere Trinkkultur zu reflektieren und einzuschätzen, in welchen Grenzen der Konsum von Alkohol maßvoll und gesundheitsverträglich ist", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. Zu diesem Zweck werden im Aktionszeitraum bundesweit über 200 verschiedene Veranstaltungen abgehalten.Auf der für die Dialogwoche eingerichteten Homepage dialogwoche-alkohol.at bietet die Initiative eine Auflistung aller Veranstaltungen, Informationen zu den Aktionen in den Bundesländern, Tipps und einen Alkohol-Selbsttest.

Suchtprävention verstärken

Dass vorbeugende Maßnahmen gegen Alkoholmissbrauch notwendig sind, zeigen die Zahlen zum Alkoholkonsum in Österreich: Fast 5 % der österreichischen Erwachsenen gelten als alkoholkrank, 9 % konsumieren Alkohol auf bereits gesundheitsgefährdende Weise. Allein in Oberösterreich trinken ungefähr 200.000 Personen Alkohol in einem problematischen oder abhängigen Ausmaß."Suchtprävention Stärken" ist daher eines der Gesundheitsziele in Oberösterreich. Neben vorbeugenden Maßnahmen bei Erwachsenen gilt es, Jugendliche verstärkt aufzuklären. "Alkoholkonsum ist in unserer Gesellschaft Teil des Kultur- und Sozialverhaltens. Aus diesem Grund ist es von großer Wichtigkeit, Jugendlichen einen sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol näherzubringen", sagt Haberlander. Zu diesem Zweck bietet das Insitut Suchtprävention pro Jahr 4.000 Jugendlichen verschiedene Workshops und Vorträge, aber auch die alkoholfreie Cocktailbar "Barfuss" für Veranstaltungen an.Allgemein sei das Angebot im Bereich der Alkoholprävention aufgrund der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen in Oberösterreich sehr ausgeprägt. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte gäbe es zahlreiche kostenlose und vertrauliche Informations- und Beratungsangebote. "Die Beratungsangebote sind sowohl suchtbegleitend als auch abstinenzorientiert und werden im Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppensetting umgesetzt. Diese Angebote sind aber nicht nur für Personen mit Alkoholproblemen gedacht, sondern für Angehörige oder Vertretern von einrichtungen, Behörden und Betrieben", sagt Landesdrogenkoordinator Thomas Schwarzenbrunner.