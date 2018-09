Dieb auf der Flucht: Polizei bittet um Mithilfe

15.09.2018, 20:42 Uhr

Der Mann griff in die Kassenlade und konnte mit der Beute flüchten.

LEONDING. Kurz vor Ladenschluss passierte in einem Diskonter in Leonding-Hart ein Diebstahl. Um 17:56 Uhr bezahlte ein Mann mit einem 5-Euro-Schein an der Kasse. Beim Herausgeben des Wechselgeldes passierte es dann: Der Mann griff blitzschnell in die Kassenlade.Die Kassierin reagierte geschwind und hielt ihre Hände über den offenen Kassenbereich. Dennoch gelang es ihr nicht, den Diebstahl zu verhindern. Der Mann konnte mitsamt der Beute fliehen. Die Diskonter-Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.Bislang verlief die Fahndung negativ. Nun bittet die Polizei um Hinweise: Der Täter ist etwa 190 Zentimeter groß, von mittlerer Statur, hat mittellange hellere Haare, war dunkel gekleidet.