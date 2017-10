"Egal wo, Mobbing darf nicht geduldet werden"

02.10.2017, 15:56 Uhr

Hilfe holen

Von den Mobbingangriffen sind neben langjährigen Angestellten oft auch Lehrlinge betroffen. Das kann sowohl durch andere Auszubildende als auch durch den Vorgesetzten erfolgen. Laut Sabine Höller, Psychologin beim JugendService des Landes Oberösterreich, ist jedoch eine Sache ganz klar: "Egal wo Mobbing passiert, es darf nicht geduldet werden."

Die Expertin empfiehlt allen, sich unbedingt Hilfe zu holen. Je nachdem, wer mobbt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: "Unter Lehrlingen sollte der Betroffene versuchen, andere Verbündete zu suchen. Das können entweder andere Lehrlinge oder eine Vertrauensperson sein", sagt Höller. Dabei ist es auch wichtig zu wissen, dass jede Firma verpflichtet ist, etwas gegen Mobbing zu unternehmen. "Kann es nicht firmenintern, etwa durch den Betriebsrat, geregelt werden, so gibt es auch außerbetriebliche Einrichtungen", so die Psychologin.Wenn die Handlungen durch den Chef selbst erfolgen, empfiehlt Höller, sich entweder an den Betriebsrat oder an Außenstellen wie die Arbeiterkammer oder die Kinder- und Jugendanwaltschaft zu wenden. "Dann stellt sich auch die Frage, ob man überhaupt in dem Betrieb bleiben will oder ob ein Lehrstellenwechsel nicht besser wäre", sagt die Expertin.

Beratungsstellen

•Bahnhofplatz 1, Tel.: 0732/66 55 44Tel.: 0664/1521824, Mo von 7.30 bis 12 und 14 bis 17.30, sowie Di, Mi, Do von 7.30 bis 12.30 Uhr.Tel.: 0732/665391Tel.: 050/69065480, immer mittwochs von 17 bis 20 Uhr.