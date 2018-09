Ein Möglichkeitsraum in der Herrenstraße

12.09.2018, 10:43 Uhr

Im DH5 haben viele unterschiedliche Interessen, Menschen und Projekte Platz.

"Unser Ziel war es einen möglichst offenen Raum zu schaffen, wo alle Beteiligten ihre Interessen realisieren können", beschreibt Walter Stadler die Idee zum "DH5". Angesiedelt in der Herrenstraße ist schon der Name ein Statement: DH5 steht für "Damen und Herrenstraße 5", willkommen sind alle, die Lust dazu haben. Hier kann man seine Projekte umsetzen, einen günstigen Arbeitsplatz nutzen oder einfach Zeit in Gesellschaft verbringen.

Ein erweitertes Wohnzimmer für viele Menschen

So wie früher das Kaffeehaus das erweiterte Wohnzimmer für viele Menschen war, ist auch das DH5 eine Institution, die den privaten und den öffentlichen Radius vieler Menschen erweitert. Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig: Workshops, Seminare oder Ausstellungen im Salon, Austausch in der gemeinsamen Küche und der Terrasse, Arbeiten in der Werkstatt oder im CoWorking Space, Nutzung des Equipment im Studio – für viele Interessen und Vorlieben ist etwas dabei. Der wichtigste Raum ist aber die Küche, erzählt Stadler, hier kochen seit zwei Jahren Afghanen und jeder kann mitessen. Neben der afghanischen gibt es im Verein auch eine starke spanische- und eine iranische Community. Zwei afghanische Frauen sind gerade dabei selbst einen Verein zu gründen. Sie wollen Frauen aus Afghanistan, die nach Österreich kommen, beim "Ankommen" unterstützen, bei der Integration helfen und ihnen die österreichische Gesellschaft erklären. Im CoWorking Space, einer Art Großraumbüro mit Arbeitsplätzen, die man temporär nutzen kann, sind aktuell noch Plätze frei. Ab 90 Euro können sie genutzt werden. Mehr Infos unter