Ein neues "Genussreich" für Linz

27.04.2017, 00:00 Uhr

Daniela Balhasi, bekannt aus "The Taste", eröffnet im Mai die "Mundwerkstatt" in der Coulinstraße.

Ein neues Linzer Genussreich will Daniela Balhasi in Linz schaffen. 2015 kochte sich die Gastronomin mit unkonventionellen Gerichten bis ins Finale der bekannten TV-Kochshow "The Taste". Mit der "Mundwerkstatt" erfüllt sich Balhasi einen Traum.„Ich suchte lange nach einem gastronomischen Konzept, welches meine Kreativität, meinen Freigeist und die Leidenschaft zum Kochen vereint. Ich wollte etwas schaffen, das Freude macht, entspannt, kreativ ist, Menschen begeistert und auch ein Stück weit entschleunigt“, sagt die ehemalige stellvertretende Geschäftsführerin der "Hagenauerstuben" in Salzburg.

Vielseitiges Angebot

Balhasi ist Autodidaktin in der Küche. Ihr Kochstil ist regional, bunt, authentisch und unkonventionell – damit überzeugte sie bei "The Taste" auch Juror Alexander Herrmann, für dessen Team die gebürtige Salzburgerin kochte. Die Mundwerkstatt präsentiert sich genauso vielseitig wie die kreative Köchin selbst. Die Kochschule bietet individuelle Kurse zu verschiedenen Themen. Der Mittagstisch umfasst zwei unterschiedliche Hauptspeisen wahlweise mit Vor- oder Nachspeise bzw. als Menü zu einem vergünstigten Kombipreis. An ausgewählten Tagen wird es Dinner- und Brunch-Angebote geben. Weiters bietet Balhasi Caterings an und stellt die "Mundwerkstatt" für Feiern zur Verfügung. Außerdem ist sie als Leihköchin buchbar, egal ob für Events oder ein persönliches Dinner in privaten Räumlichkeiten. Derzeit wird in der Coulinstraße noch eifrig gebaut. Am 21. Mai können sich Interessierte beim Soft-Opening mit Tag der offenen Tür jedoch bereits einen ersten Einblick verschaffen.