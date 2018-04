Erfolgsmodell Nachhilfe

25.04.2018, 09:16 Uhr

Seit 2009 profitieren tausende Schüler in der Volkshochschule Linz von Gratis-Nachhilfestunden.

"Wir halten an einem Schulsystem fest, in dem die Hälfte der Bildungsarbeit zu Hause passiert. Schulische Erfolge dürfen nicht eine Frage der finanziellen Möglichkeiten und des Bildungsniveaus der Eltern sein", sagt Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Im Schulalltag bleibt nur wenig Zeit, um auf Lerndefizite einzugehen. Förderunterricht hängt stark vom persönlichen Engagement der Lehrenden ab. „Die Stadt alleine kann das Schulsystem nicht ändern, aber wir können unsere Schüler unterstützen“, so Schobesberger. Das kostenfreie Nachhilfeangebot der Volkshochschule Linz (VHS) ist ein Erfolgsprojekt. Mit Start 2009 bereiteten sich 90 Schüler im Wissensturm über den Sommer auf das neue Schuljahr vor, im Vorjahr wurden 2.000 Schüler betreut. "Die VHS kommt ihrer Aufgabe der Volksbildung nach und profitiert als Nebeneffekt von einem verjüngten Publikum", betont Julius Stieber, Direktor des Geschäftsbereichs Kultur und Bildung.

100.000 Euro Budget



Schüler aus elf der 15 Neuen Mittelschulen in Linz nutzen das Samstagsangebot im Wissensturm und werden von etwa 60 Absolventen und Studierenden der Pädagogischen Hochschulen in Deutsch, Englisch und Mathematik unterrichtet. Der Unterrichtsstoff unterscheidet sich zum Teil stark, was Lehrende vor große Herausforderungen stellt. In sechs Volksschulen und drei Neuen Mittelschulen wird Nachhilfe vor Ort angeboten. In den ersten und zweiten Klassen der NMS ist die Nachfrage am höchsten. Seit drei Jahren werden Lernsamstage angeboten und gut angenommen. „Wir bekommen viele Anfragen nach Einzelnachhilfe, die wir nicht leisten können“, so Dagmar Krenmayr, die die VHS-Lernunterstützung koordiniert. Unterrichtet wird in Kleingruppen bis zu acht Schülern. Ein Angebot mit fixen Lernzeiten gibt es nicht. „Wir würden dann unser Geld zu wenig effizient einsetzen“, sagt Krenmayr. Hauptnutzer sind Schüler aus bildungsfernen oder finanziell schwachen Familien, die sich private Nachhilfe nicht leisten können. Trotz reduziertem VHS-Budget blieben die 100.000 Euro, mit der das Angebot finanziert wird, zuletzt gleich hoch.