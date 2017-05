Erstes Zebrafohlen im Linzer Zoo

02.05.2017, 15:14 Uhr

Schon Ende letzten Jahres konnten geübte Besucher schließlich den immer runder werdenden Bauch von Andara erkennen und in der Nacht auf den 26. April 2017 war es endlich so weit: Nach einer Tragzeit von einem Jahr wurde ein kleines Zebrafohlen geboren! Das Kleine ist gesund und munter, das Geschlecht wollte der Nachwuchs allerdings noch nicht verraten.Das Chapman-Zebra ist eine Unterart des Steppenzebras, das in den Savannen und Steppen Sambias, Simbabwes und Botswanas beheimatet ist und zählt zu den potentiell gefährdeten Tierarten. Der Bestand in der freien Wildbahn nahm in den letzten Jahren durch die Lebensraumzerstörung und die illegale Bejagung um ca. 25% ab. Deswegen ist es umso wichtiger, die Bestände in den Zoos aufrecht zu erhalten, um bei einer drohenden Gefährdung rechtzeitig eingreifen zu können und schon jetzt so viele Informationen wie möglich über die Lebensweise der Tiere zu sammeln.„Wir sind sehr stolz auf das Zebra-Fohlen!“, freut sich auch der Präsident des Zoos, Mag. Christopher Böck, denn die erfolgreiche Zucht dieser wunderschönen Tiere ist nicht selbstverständlich. „Das Jungtier bestätigt unsere gute Arbeit im Natur- und Artenschutz.“Das Zebra-Fohlen kann täglich von 09:00 – 18:00 in der Zebra-Anlage beobachtet werden.Am 29. April wird außerdem der neue Spielplatz im Linzer Zoo eröffnet – neben dem neuen Spiel- und Klettererlebnis wird am Eröffnungstag auch der Zauberkünstler „Maguel“ die großen und kleinen Besucher verzaubern (14:00 & 15:30).